Erstmals seit 2011! Österreicher pfeift CL-Spiel

Nach mehr als zehn Jahren steht wieder ein österreichischer Schiedsrichter im Mittelpunkt der europäischen Königsklasse. Sebastian Gishamer wird am 4. Spieltag die Begegnung zwischen Qarabağ Ağdam und dem Klubweltmeister FC Chelsea (Mittwoch ab 18:35 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – mit Sky Stream live streamen) leiten.

Für den 37-jährigen Salzburger ist es der bislang größte internationale Einsatz seiner Karriere und zugleich das erste Spiel eines ÖFB-Referees in der Hauptrunde der Champions League seit der Saison 2011/2012, als Robert Schörgenhofer die Spiele Shakhtar Donetsk gegen APOEL sowie Viktoria Pilsen gegen den FC Barcelona leitete.

In den letzten 20 Jahren standen mit Konrad Plautz und Thomas Einwaller bereits zwei weitere Österreicher regelmäßig in der Königsklasse auf dem Platz, etwa bei Partien von Arsenal, Milan, Liverpool oder Manchester United.

Gishamers Einsatz erfolgt zu einem Zeitpunkt, in dem die österreichischen Schiedsrichter nach mehreren umstrittenen Entscheidungen stark in der Kritik standen – umso bemerkenswerter ist nun diese Rückkehr auf Europas größte Bühne.

Beitragsbild: GEPA