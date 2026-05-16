Erstmals seit acht Jahren: Svitolina triumphiert in Rom

Die Weltranglistenzehnte Elina Svitolina hat kurz vor dem Start der French Open ihren ersten Sieg in Rom seit 2018 gefeiert.

Beim Vorbereitungsturnier für das nächste große Saisonhighlight (ab 24. Mai) schlug die 31 Jahre alte Ukrainerin Coco Gauff, Titelverteidigerin in Paris, in einem hochklassigen Duell mit 6:4, 6:7 (3:7), 6:2 – für die Nummer vier der Weltrangliste ist es bereits die dritte Niederlage gegen Svitolina in diesem Jahr.

Für die US-Amerikanerin ist die Niederlage beim Sandplatzturnier allerdings nicht unbedingt ein schlechtes Omen: Auch im Vorjahr verpasste die 22-Jährige in der Hauptstadt Italiens den Turniersieg – nur um rund drei Wochen später in Roland Garros die Trophäe in die Höhe zu recken, zum erst zweiten Mal auf Sand.

Gauff erwischte nach langem Warten auf den Spielbeginn wegen Starkregens eigentlich den besseren Start. Gleich im ersten Spiel gelang der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin das Break, im weiteren Verlauf des Duells lieferten sich beide Spielerinnen dann zunächst einen Schlagabtausch auf Augenhöhe.

Beim Stand von 4:2 für Gauff übernahm Svitolina nach langem Kampf um ihr eigenes Aufschlagspiel dann aber das Kommando und sicherte sich gleich vier Spielgewinne in Folge. Im zweiten Satz meldete Gauff sich dann zwar wieder zurück – im nachfolgenden Durchgang trumpfte Switolina aber erneut groß auf und dominierte ihre Konkurrentin fast nach Belieben.

Nach 2 Stunden und 49 Minuten verwandelte die Ukrainerin ihren dritten Matchball zum insgesamt dritten Erfolg in Rom und ihrem insgesamt 20. Karrieretitel auf der Tour.

(SID)/Bild: Imago