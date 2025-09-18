Erstrunden-Niederlage für Misolic in Chengdu

Für Filip Misolic ist die Rückkehr nach Krankheit nicht von Erfolg gekrönt gewesen.

Österreichs aktuelle Nummer eins im Tennis-Ranking unterlag dem Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard gleich zum Auftakt des ATP-250-Turniers in Chengdu 6:3,1:6,4:6.

Misolic hatte zuletzt mit Erkrankungen zu kämpfen und war laut eigener Aussage „halb gesund“ nach China gereist. Er war nach einer Absage in den Hauptbewerb des Hartplatzturniers gerutscht.

Der 24-jährige Steirer breakte den Weltranglisten-36. im ersten Satz zum 5:3, danach ließ der starke Aufschläger Mpetshi Perricard aber kein weiteres Break mehr zu. Im September stehen weitere Asien-Turniere im ATP-Kalender.

(APA) / Artikelbild: GEPA