Patrick Wimmer und seine schwierige Saison

Der Ex-Austrainer Patrick Wimmer fiel im Winter wegen eines Syndesmosebandrisses fast vier Monate aus und zählte davor und danach nicht immer zu Wolfsburgs Stammformation. Mehr Spielpraxis gab es nach dem Trainerwechsel von Niko Kovac zu Ralph Hasenhüttl. Sein neuer Coach habe bisher gute Arbeit geleistet, berichtete Wimmer. „Er ist in einer sehr schwierigen Situation gekommen und hat uns aus dem Abstiegskampf rausgehalten. Mit ihm ist neues Feuer reingekommen. Wir spielen jetzt ähnlich wie das Nationalteam, Red-Bull-like“, erklärte der Niederösterreicher.

Werbung in eigener Sache kann Wimmer in den Testpartien am Dienstag in Wien gegen Serbien und am Samstag in St. Gallen gegen die Schweiz betreiben. Dabei dürfte es wohl das eine oder andere Experiment geben, die EM-Formation wird wahrscheinlich noch nicht zu sehen sein. „Ich glaube auch nicht, dass wir uns einspielen müssen. Wir sind schon länger beinander und wissen, wie jeder tickt. Es geht eher darum, Minuten zu sammeln und noch einige Sachen auszuprobieren“, sagte Wimmer.

Der 23-Jährige und seine Kollegen trainieren noch bis einschließlich Montag in Windischgarsten, ehe es nach Wien geht. Die Einheit am Samstag musste auf den Platz des SV Windischgarsten verlegt werden, weil die Trainingsplätze beim Teamhotel vom nassen Wetter der vergangenen Tage in Mitleidenschaft gezogen wurden.

(APA)Bild: GEPA