“Es ist magisch”: Die Stimmen zu Dänemark vs. Tschechien

Dänemark steht nach 1992 zum zweiten Mal bei einer EM im Halbfinale. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand siegte knapp mit 2:1 gegen Tschechien. Die Stimmen zum Spiel.

Kasper Hjulmand (Teamchef Dänemark): “Es ist magisch. Das erste, was ich den Jungs zeigte, als wir uns trafen, war ein Bild von Wembley, als wir im Herbst dort waren. Ich habe gesagt, dass wir zurückkommen werden. Es war nicht schön heute, aber es gab Kampf und einen fantastischen Tormann. Die Batterien waren fast leer, aber ein EM-Halbfinale zu erreichen, ist riesig. Es fühlte sich an, als würden wir wieder in einem dänischen Stadion spielen, dank der Unterstützung unserer Fans. Wir sind sehr dankbar dafür. Wir sind froh über unsere Fans, sie sind verrückt. Sie wissen, wie viel es uns bedeutet, dass sie hier hergekommen sind und uns unterstützt haben. Das ist einer der Gründe, warum wir so viel Energie haben.”

Jaroslav Silhavy (Teamchef Tschechien): “Wir lagen nach der ersten Halbzeit mit 0:2 hinten und mussten etwas daraus machen, also haben wir einen weiteren Stürmer eingewechselt und 4-4-2 gespielt. Wir haben die Dänen unter Druck gesetzt und ein Tor erzielt. Aber mit der Zeit hatten wir nicht mehr genug Kraft, um den Ausgleichstreffer zu erzielen. Die Spieler verdienen großen Dank für das gesamte Turnier. Ich bin stolz auf sie und glaube, dass die Fans zu schätzen wissen, wie meine Spieler bis zum Ende des Spiels gekämpft haben.”

Thomas Delaney (Torschütze Dänemark): “Es ist fantastisch. Das Spiel hat sich nicht so entwickelt, wie wir es uns erhofft hatten, aber wir haben uns behauptet. Es spielt eigentlich keine Rolle, wie das Spiel gelaufen ist. Jetzt ist es vergessen und wir sind durch. Das war unser Ziel von Beginn an: Wir wollten nach Wembley. Plötzlich sind wir da, das ist schwer zu glauben.”

Simon Kjaer (Kapitän Dänemark): “Wir sind mit einem Ziel in dieses Turnier gegangen, und das war, dass wir wieder nach Wembley fahren wollten. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass wir mit dem Halbfinale zufrieden sind. Wir müssen uns erholen und dann haben wir in vier Tagen ein weiteres Spiel. Wir mussten knallhart arbeiten und hätten ein besseres Spiel machen können. Vielleicht haben wir ihnen zu viel Initiative überlassen, aber wir standen sicher in der Abwehr.”

Patrik Schick (Torschütze Tschechien): “Wenn wir nicht zwei Tore kassieren, hätten wir gewinnen können. Aber das ist Fußball, es geht um Fehler, wir sind raus. Wenn wir zurückschauen, verdienen wir großen Respekt. Es haben nicht viele Menschen an uns geglaubt, wir haben gezeigt, dass wir mit den ganz Großen mithalten können. Ich bin stolz auf dieses Team.”

(APA)/Bild: Imago