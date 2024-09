„Es stand in den Sternen“: Kane nach Doppelpack im Jubiläumsspiel gefeiert

Sein perfektes Jubiläumsspiel samt Doppelpack in goldenen Schuhen hat Harry Kane noch mehr Lust auf Tore gemacht.

„Ich versuche, mir selbst nie Grenzen zu setzen. Ich weiß, dass ich Chancen bekomme, wenn ich in diesem Team spiele. Und wenn ich Chancen bekomme, kann ich viele Tore schießen“, sagte Englands Stürmerstar nach seinem 100. Länderspiel, das er beim 2:0 in der Nations League gegen Finnland mit einem Doppelpack (57., 76.) krönte.

Bei seiner Auswechslung in der 79. Minute gab es für den Torjäger von Bayern München von den Fans im Wembley-Stadion Ovationen. Nach seinen Länderspiel-Treffern 67 und 68 wurde der 31-Jährige auch von Teamkollegen und Gegenspielern in höchsten Tönen gelobt. „Es stand in den Sternen geschrieben“, meinte Torhüter Jordan Pickford im Sky-Interview lächelnd.

„Es ist passend, dass Harry beide Tore geschossen hat – es ist sein Abend“, sagte Debütant Noni Madueke, der Kanes zweiten Treffer vorbereitete. „Es macht Spaß, mit Harry zu arbeiten, denn wenn man ihm im Strafraum den Ball gibt, schenkt er einem einen Assist.“

Kane nun in elitärem Kreis

Für sein Jubiläumsspiel bekam der Rekordtorschütze Englands vor dem Anpfiff eine goldene Kappe von Frank Lampard und Ashley Cole überreicht, die ebenfalls Englands Club der Hunderter angehören. Seine zwei Töchter durften dafür mit auf den Platz, sie trugen England-Shirts mit der Nummer „100“ und „Daddy“.

Kane ist der zehnte englische Nationalspieler, der die Marke von 100 Länderspielen erreicht hat. Der 31-Jährige hat gute Chancen, den Rekord des ehemaligen Torhüters Peter Shilton von 125 Einsätzen im Dress der englischen Nationalmannschaft zu brechen.

Der von Kane bedauerte Rücktritt von Trainer Gareth Southgate nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien scheint den Angreifer also nicht zu belasten. Er attestierte Interimslösung Lee Carsley, dessen Heimdebüt vor allem dank Kane glückte, einen „großartigen Job“, auf dem Platz hätten die Spieler „viele Freiheiten“.

Der Vizeeuropameister hat nach zwei Spielen der Nations-League-Saison genau wie Griechenland, das 2:0 in Irland gewann, sechs Punkte auf dem Konto der Gruppe 2 in der Liga B. „Ich habe keine Ahnung, was England in der B-Liga zu suchen hat, um ehrlich zu sein“, sagte Finnlands Kapitän Lukas Hradecky.

(APA)/Bild: Imago