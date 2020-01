eEURO 2020: Österreichs Qualifikationsgegner stehen fest

Am Mittwoch fand die Auslosung für die Qualifikationsphase zur UEFA eEURO 2020 statt. Die Ziehung wurde mit Spannung erwartet, denn das virtuelle Turnier – eine Konsolen-Meisterschaft für insgesamt 55 Nationalmannschaften – kommt erstmals überhaupt zur Austragung.

Überhaupt ist es das erste E-Football-Turnier der Welt in dieser Größenordnung. Die Gamer messen sich dabei im Game “Pro Evolution Soccer 2020” (PES 20) von Konami auf der Playstation 4.

Auch auf der Konsole gegen Israel und Polen

Österreich wurde mit Israel, Island, Russland und Polen in Gruppe E gelost. Mit den Israelis und den Polen, zuletzt im Rahmen der European Qualifiers auch Gegner des Nationalteams, kommt es somit zu einem “virtuellen Wiedersehen”.

Gruppe A: England, Serbien, Albanien, Spanien, Lettland

Gruppe B: Slowenien, Schottland, Portugal, Rumänien, Liechtenstein

Gruppe C: Schweiz, Nordmazedonien, Moldawien, Kasachstan, Bosnien und Herzegowina

Gruppe D: Slowakei, Griechenland, Finnland, Norwegen, Aserbaidschan

Gruppe E: Österreich, Israel, Island, Russland, Polen

Gruppe F: Kosovo, Georgien, Nordirland, Litauen, Belarus, Luxemburg

Gruppe G: Ungarn, Gibraltar, Türkei, Bulgarien, Estland, Deutschland

Gruppe H: Wales, Färöer Inseln, Ukraine, Andorra, Italien, Montenegro

Gruppe I: Schweden, San Marino, Dänemark, Malta, Niederlande, Irland

Gruppe J: Belgien, Frankreich, Armenien, Zypern, Tschechische Republik, Kroatien

Der “Road to London”

Die Qualifikation wird zwischen März und Mai 2020 ausgetragen. Die Teams bestreiten dann gegen jede Mannschaft in ihrer Qualifikationsgruppe je zwei Spiele (Eins-gegen-Eins), die Gruppensieger sowie die sechs besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Finalrunde mit insgesamt 16 Teams. Diese findet am 9. und 10. Juli in London statt. Es geht dabei um ein Gesamtpreisgeld von umgerechnet rund 90.000 Euro, sowie um Tickets für das am 12. Juli im Wembley stattfindende Endspiel der UEFA EURO 2020.

Die Spieler, die für Österreichs ins Rennen gehen, werden demnächst bekanntgegeben.

Quelle: oefb.at