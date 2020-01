FIFA eClub WorldCup: Gegner der Austria stehen fest

Nach der spannenden Online-Qualifikationsphase mit mehr als 190 Teams wurden nun im Rahmen der Auslosung im Home of FIFA in Zürich die Gruppen für den FIFA eClub World Cup™ 2020 festgelegt. Mit dabei ist als einziger österreichischer Vertreter die eSports-Fraktion des FK Austria Wien. Am 7./8./9. Februar treffen “Juno16x” und “NNeubi” in Mailand auf Fnatic, Redemption eSports, AS Roma, Nasr Esports und Team Qlash!

24 der besten Teams der Welt mit herausragenden FIFA-Gamern gehen in Mailand vom 7. bis 9. Februar in 1-gegen-1- und 2-gegen-2-Duellen an den Start. Nach der Gruppenphase ermitteln die verbleibenden Teams in den K.o.-Runden den neuen FIFA-Club-Champion.