FIFA “Team of the Year”: Liverpool stellt die meisten Akteure

Der amtierende Champions League-Sieger und Tabellenführer der englischen Premier League FC Liverpool stellt mit fünf Spielern die meisten Akteure im FIFA “Team of the Year” (TOTY).

FIFA “Team of the Year”: Tor + Abwehr

Die Abwehrreihe besteht fast zur Gänze aus Spielern des FC Liverpool. Neben Andrew Robertson, Virgil van Dijk und Trent Alexander-Arnold steht Juventus-Innenverteidiger Matthijs de Ligt im “Team of the Year”. Mit einer Gesamtbewertung von 99 ist van Dijk der erste Verteidiger, der ein 99-Rating erhielt.

FIFA “Team of the Year”: Mittelfeld + Sturm

Die Angriffsreihe wird, wie schon in den Jahren zuvor, von Superstar Lionel Messi angeführt. Neben Messi stehen Kylian Mbappe und Ex-Salzburger Sadio Mane im “Team of the Year”. Cristiano Ronaldo schaffte es dieses Jahr nicht in die Auswahl.

Das FIFA “Team of the Year” im Überblick

Tor: Alisson Becker (FC Liverpool)

Abwehr: Andrew Robertson (FC Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus Turin), Virgil van Dijk (FC Liverpool), Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)

Mittelfeld: Kevin de Bruyne (Manchester City), Frenkie de Jong (FC Barcelona), N’Golo Kante (FC Chelsea),

Sturm: Sadio Mane (FC Liverpool), Lionel Messi (FC Barcelona), Kylian Mbappe (Paris St. Germain)

