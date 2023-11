EURO 2024: 20 von 24 Teilnehmern stehen fest

Durch die erfolgreiche Qualifikation von Titelverteidiger Italien, Tschechien und Slowenien für die Fußball-EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli) stehen seit Montagabend 20 von 24 Teilnehmern am Endturnier im kommenden Sommer in Deutschland fest. – Die bisher qualifizierten Mannschaften auf einen Blick:

Deutschland (Gastgeber)

Albanien

Belgien

Dänemark

England

Frankreich

Italien (Titelverteidiger)

Niederlande

Österreich

Portugal

Rumänien

Schottland

Schweiz

Serbien

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Türkei

Ungarn

24 Nationalmannschaften in sechs Gruppen treten bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland an. Die Vorrundengruppen werden am 2. Dezember in Hamburg ausgelost. Die Ersten und Zweiten der zehn Qualifikationsgruppen lösen das Ticket direkt, die letzten drei Endrundenplätze werden in Play-off-Spielen im März 2024 vergeben.

(SID) / Bild: Imago