Europa Cup: Austria-Frauen mit Hinspiel-Remis in Prag

Die Frauen der Wiener Austria haben sich eine sehr gute Ausgangsposition für den angestrebten historischen Erfolg geschaffen.

Das Team von Stefan Kenesei erkämpfte sich am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel des Fußball-Europacups bei Sparta Prag ein 0:0. Mit einem Erfolg im Retourspiel nächsten Mittwoch (19.30 Uhr) in Wien würden die Austrianerinnen als erstes österreichisches Frauenteam in ein Europacup-Halbfinale einziehen.

Die Elf um Kapitänin Carina Wenninger war nach dem 2:1-Erfolg im nationalen Schlagerspiel am Samstag gegen Serienmeister St. Pölten mit viel Selbstbewusstsein nach Prag gereist. Vor 4.879 Fans im Stadion Letna schloss der Bundesliga-Tabellenführer auch an die starke Leistung an.

Austrias Defensive stand sicher

Sparta dominierte über weite Strecken die Partie, die Austria-Defensive mit den Routiniers Wenninger, Katharina Schiechtl und Virginia Kirchberger stand aber sehr gut. Die beste Chance der Tschechinnen, die vom Salzburger Michael Steiner trainiert werden, war ein Schuss von Michaela Khyrova, der die Latte streifte (13.). Auf der Gegenseite ging ein abgefälschter Schuss von Lotta Cordes knapp vorbei (72.).

Die Austria hat damit alle Chancen, den zweiten Prager Club zu eliminieren. In der zweiten Qualifikationsrunde hatten sich die Wienerinnen gegen Slavia nach einer 1:2-Niederlage in Prag im Rückspiel nach Elfmeterschießen durchgesetzt und den Europacup-Hauptbewerb erreicht.

