Europa League-Achtelfinale: Alle Infos zur Auslosung, Uhrzeit & Live‑Übertragung

Am 27. Februar findet die Auslosung für die Achtelfinalspiele der UEFA Europa League statt. Alle Informationen zur Übertragung auf Sky findest du in diesem Artikel.

Die Auslosung der Achtelfinalspiele der Europa League steht an. Die nach der Ligaphase auf Rang 1-8 platzierten Teams stehen bereits sicher im Achtelfinale. Die restlichen acht Teams werden über die Playoffs ermittelt. Durch diese Extrarunde müssen alle Teams gehen, die in der Ligaphase die Plätze 9 bis 24 belegt haben.

Alle Infos zur Auslosung, den Teams und den Paarungen gibt es hier:

Europa League: Wann und wo ist die Auslosung der Achtelfinalspiele?

Die Auslosung der Achtelfinalpartien der UEFA Europa League 2025/26 findet am Freitag, den 27. Februar, um 13:00 Uhr im schweizerischen Nyon statt.

Wo wird die Auslosung übertragen?

Sky Sport Austria überträgt die Ziehung LIVE im kostenlosen Stream hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App sowie im TV auf Sky Sport Austria 1. Die Auslosung beginnt um 13:00 Uhr, im Anschluss an die Achtelfinal-Auslosung der Champions League, die Sky ebenfalls überträgt.

Europa League 2025/2026: So läuft die Auslosung ab

Die nach der Ligaphase an Rang 1-8 platzierten Mannschaften sind automatisch für das Achtelfinale qualifiziert. Dieses Jahr sind das: Lyon, Aston Villa, Midtjyland, Betis Sevilla, FC Porto, Braga, SC Freiburg und AS Rom. Rang 9-24 kämpfen in den Playoff-Partien um die restlichen acht Plätze im Achtelfinale.

Im Achtelfinale wird immer ein Top-8-Team auf einen Playoff-Sieger treffen. Mannschaften aus der gleichen Nation können hierbei aufeinandertreffen; ebenso sind Paarungen, die es bereits in der Ligaphase gegeben hat, wieder möglich.

Welche Spiele hat die Playoff-Auslosung ergeben?

Hinspiele:

Donnerstag, 19. Februar:

18:45 || PAOK (GRE) – Celta (ESP)

18:45 || Brann (NOR) – Bologna (ITA)

18:45 || GNK Dinamo (CRO) – Genk (BEL)

18:45 || Fenerbahce (TUR) – Nott´m Forest (ENG)

21:00 || Ludogrets (BUL) – Ferencvaros (HUN)

21:00 || Lille (FRA) – Crvena Zvezda (SRB)

21:00 || Celtic (SCO) – Stuttgart (GER)

21:00 || Panathinaikos (GRE) – Viktoria Plzen (CZE)

Rückspiele, 26. Februar 2026:

18:45 || Crvena Zvezda (SRB) – Lille (FRA)

18:45 || Viktoria Plzen (CZE) – Panathinaikos (GRE)

18:45 || Ferencvaros (HUN) – Ludogrets (BUL)

18:45 || Stuttgart (GER) – Celti (SCO)

21:00 || Bologna (ITA) – Brann (NOR)

21:00 || Celta (ESP) – PAOK (GRE)

21:00 || Genk (BEL) – GNK Dinamo (CRO)

21:00 || Nott´m Forest (ENG) – Fenerbahce (TUR)

Es werden zwei Spiele gespielt, wobei die gesetzte Mannschaft grundsätzlich das Rückspiel zu Hause bestreitet. Die Spiele finden donnerstags statt. Die Hinspiele finden am 19. Februar statt, bevor eine Woche später die endgültigen Achtelfinal Teilnehmer feststehen.

Bei Stadion- oder Stadtkonflikten werden die Spiele gemäß den von der UEFA-Kommission für Klubwettbewerbe festgelegten Grundsätzen für Stadion- und Stadtkonflikte gelöst. Die UEFA wird den Spielplan mit den Terminen und Anstoßzeiten nach der Auslosung bestätigen.

Können Teams aus dem gleichen Verband in den Playoffs der K.-o.-Phase der Europa League aufeinandertreffen?

Ja, in den Playoffs der K.-o.-Phase können Mannschaften auf andere Teams aus demselben nationalen Verband treffen. Die Teams könnten auch auf Gegner treffen, gegen die sie bereits in der Ligaphase gespielt haben.

Europa-League-Spielplan 2025/26: Road to Istanbul

Achtelfinale: 12. und 19. März 2026

12. und 19. März 2026 Viertelfinale: 9. und 16. April 2026

9. und 16. April 2026 Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026

30. April und 7. Mai 2026 Finale: 20. Mai 2026

Wann findet das UEFA Europa League Finale statt?

Das Finale der Europa-League-Saison 2025/26 findet in der kommenden Spielzeit im Besiktas Stadion in Istanbul statt.

Bild: Imago