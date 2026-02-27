Europa-League-Achtelfinale: Spieltermine & Anstoßzeiten stehen fest

Am heutigen Freitag wurden in Nyon in der Schweiz die Achtelfinal-Spiele der UEFA Europa League ausgelost.

KRC Genk bekommt es im Achtelfinale der Fußball-Europa-League mit dem SC Freiburg zu tun. Damit kommt es zu einem Duell von ÖFB-Kickern, treffen doch Goalie Tobias Lawal und Mittelfeldspieler Nikolas Sattlberger im Dress der Belgier auf Philipp Lienhart, der dem deutschen Bundesligisten aufgrund einer Bauchmuskelverletzung aktuell fehlt. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Gespielt wird am 12. und 19. März, wobei Genk zuerst zu Hause antritt.

Am Freitagabend hat die die UEFA auch die genauen Termine und Anstoßzeiten fixiert.

Alle Achtelfinal-Paarungen und Anstoßzeiten im Überblick

Donnerstag, 12. März 2026

Aston Villa – LOSC Lille (18.45)

Panathinaikos – Real Betis (18.45)

AS Roma – Bologna (18.45)

VfB Stuttgart – FC Porto (18.45)

Celta Vigo – Olympique Lyon (21.00)

Ferencvaros – SC Braga (21.00)

KRC Genk – SC Freiburg (21.00)

Nottingham Forest – Midtjylland (21.00)

So sehen die Viertelfinals aus:

Ferencvaros/Braga gegen Panathinaikos/Real Betis

KRC Genk/SC Freiburg gegen Celta Vigo/Lyon

Stuttgart/Porto gegen Nottingham/Midtjylland

Bologna/Roma gegen Lille/Aston Villa

Wann findet die K.o.-Phase der Europa League 2025/26 statt?

Achtelfinale: 12. und 19. März 2026

12. und 19. März 2026 Viertelfinale: 9. und 16. April 2026

9. und 16. April 2026 Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026

30. April und 7. Mai 2026 Finale: 20. Mai 2026

Wo findet das UEFA Europa League Finale statt?

Das Finale der Europa-League-Saison 2025/26 findet im Besiktas Stadion in Istanbul statt.

Bild: Imago