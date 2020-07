via

via Sky Sport Austria

Der Niederländer Joost Luiten hat am Donnerstag nach der 2. Runde des Golfturniers der Europa-Tour im GC Adamstal in Ramsau (NÖ) die Führung übernommen. Der Favorit lag mit zwei Schlägen Vorsprung an der Spitze, nachdem ihm eine 63er-Runde gelungen war. Lukas Nemecz und Lukas Lipold waren mit je sieben Schlägen Rückstand die besten Österreicher. Vier ÖGV-Spieler schafften den Cut.

(APA)

Beitragsbild: GEPA