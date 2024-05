Der europäische Fußballverband UEFA hat am Mittwoch die Austragungsorte für die Club-Endspiele in den kommenden beiden Jahren vergeben. Das Champions-League-Finale 2026 findet in Budapest statt, die Entscheidung für den Ort 2027 wurde auf September verschoben, dann sollen Sanierungspläne für das Meazza-Stadion in Mailand vorliegen.

Die Europa-League-Endspiele 2026 und 2027 finden in Istanbul (Besiktas-Stadion) und Frankfurt statt, die beiden Conference-League-Finali gehen in Leipzig und Istanbul (Besiktas-Stadion) über die Bühne. Das Finale der Frauen-Champions-League 2026 wird in Oslo abgehalten, für 2027 wird ein neues Bewerbungsverfahren eingeleitet.

(APA)/Beitragsbild: Imago