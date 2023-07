European League ELF droht weiterer Abgang

Der European League of Football (ELF) droht der nächste Abgang eines Teams. Wie die Liga am Samstag mitteilte, werden die Prag Lions am Sonntag nicht bei den Fehérvár Enthroners in Ungarn antreten. „Die Liga bedauert diese Entscheidung und geht davon aus, dass die Verantwortlichen im Laufe der kommenden Woche alle offenen Fragen klären und das Team der Prag Lions den Spielbetrieb wieder aufnehmen kann“, hieß es in einer Mitteilung.

Die Lions begründeten ihren Schritt mit „signifikanten Veränderungen bei den Mitarbeitern und im Management in dieser Woche“. Ob die Prager zurückkehren ist aktuell offen.

Schon vor wenigen Tagen hatten die Leipzig Kings den Spielbetrieb eingestellt. Die Istanbul Rams waren nach der Spielzeit 2022 nicht zurückgekehrt. Die ELF war Anfang Juni mit 17 Teams aus neun europäischen Ländern in ihre dritte Spielzeit gestartet. Die Publikumsresonanz ist höchst unterschiedlich. Den Zuschauerrekord halten die Hamburg Sea Devils, deren 22:27-Niederlage gegen Rhein Fire aus Düsseldorf am zweiten Spieltag 32.500 Fans im Volksparkstadion verfolgt hatten. Die österreichischen Clubs Vienna Vikings und Raiders Tirol wiederum sind sehr erfolgreich unterwegs.

(APA) / Bild: Imago