Ex-Austria-Coach Fink in Belgien entlassen

Die beiden österreichischen Profis Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger bekommen bei KRC Genk einen neuen Trainer.

Der belgische Fußball-Erstligist gab am Montag die Trennung von Thorsten Fink bekannt. Der 58-jährige Deutsche, von Sommer 2015 bis Februar 2018 Trainer von Austria Wien, musste nach eineinhalb Jahren aufgrund mangelnder Erfolge gehen. Genk liegt nach 14 Runden 18 Punkte hinter Tabellenführer Union St. Gilloise auf Platz sieben.

„Die Vereinsführung ist der Ansicht, dass der Klub angesichts der wechselhaften Ergebnisse und des durchwachsenen spielerischen Niveaus der vergangenen Zeit nicht mehr auf dem richtigen Weg zum Erfolg ist“, ließ der Verein wissen: „KRC Genk macht sich nun auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer, der am besten geeignet ist, die sportlichen Ziele zu erreichen.“ Bis dahin leiten die bisherigen Assistenten Domenico Olivieri und Michel Ribeiro das Training.

(APA/SID) / Bild: Imago