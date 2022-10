Ex-Austria-Trainer Christoph Daum macht Krebserkrankung öffentlich

via

Der frühere Meistertrainer Christoph Daum ist an Krebs erkrankt. Dies machte der 68-Jährige am Freitagvormittag auf seinem Instagram-Account öffentlich. „Leider musste ich mich in den letzten Monaten aus der Öffentlichkeit zurückziehen, da ich im Rahmen einer routinemäßigen Untersuchung eine Krebsdiagnose erhalten habe“, schrieb Daum.

Er befinde sich beim Centrum für Integrierte Onkologie an der Uniklinik Köln „in den besten Händen“ und zeigte sich glücklich darüber, dass „die Behandlung bei mir sehr gut anschlägt!“

Daum, der 2003 die Wiener Austria zum Doublesieg geführt hatte und zuletzt als rumänischer Nationaltrainer tätig war (bis 2017), erklärte weiter: „Ihr kennt mich: Ich bin ein Kämpfer und werde auch diese Herausforderung optimistisch und mit all meiner Kraft angehen. Deshalb bitte ich zu respektieren, dass ich jetzt Privatsphäre brauche, um so schnell wie möglich wieder gesund zu werden.“

Daum erhielt zahlreiche aufmunternde Kommentare. Unter anderem von 1990er-Weltmeister Thomas Häßler, den er beim 1. FC Köln zum Nationalspieler gemacht hatte: „Gute Besserung, Coach! Du schaffst es.“

Seinen Followern gab Daum, der in der Deutschen Bundesliga neben dem VfB Stuttgart auch den 1. FC Köln, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt trainiert hatte, noch einen guten Rat mit: „Geht rechtzeitig zur Krebsvorsorge!“

