Ex-Baseballer Gates erreicht zweite Runde bei WM

Der frühere Baseballer Leonard Gates hat bei der Darts-WM in London für eine Überraschung gesorgt und die zweite Runde erreicht. Der 52-Jährige besiegte am Montagabend den Niederländer Geert Nentjes mit 3:1 und schaffte damit bei seinem Debüt direkt den ersten Einzelerfolg.

In Runde zwei bekommt es der Texaner mit dem Engländer Stephen Bunting zu tun. In der Phase steigt auch Mensur Suljovic ins Turnier ein, er trifft am Donnerstag in der Nachmittagsession auf Mike de Decker. Der Belgier schaltete in der Auftaktrunde Jeff Smith mit 3:1 aus.

Gates beschrieb seinen Werdegang wie folgt: „“Ich hatte definitiv Ambitionen, ein Spieler der Major League Baseball zu werden. Es ist vergleichsweise einfach, hineinzukommen, aber es ist schwierig, dort zu bleiben. Drum ging es für mich darum: Was nun?“

(APA) / Bild: IMAGO