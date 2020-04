Ex-Berater verrät: Diese Topklubs wollten Neymar 2013 verpflichten

In der Sendung Canal do Nicola bei ESPN erzählte der ehemalige Neymar-Berater Wagner Ribeiro von welchen Top-Teams der Rechtsfuß während seiner Zeit beim FC Santos umworben wurde.

Zunächst flog ein Angebot der Blues beim Brasilianer ein, der gemeinsam mit seinem Vater auf weitere Angebote wartete und noch nichts entschied. Und die ließen nicht lange auf sich warten, wie Ribeiro weiter erklärt: “Später gab es Angebote von Bayern München und Juventus. Wegen Letzterem hatten wir sogar ein Treffen in Turin.”

Schließlich entschied sich der brasilianische Zauberfuß nicht für einen der genannten Interessenten, sondern für den FC Barcelona. Für eine Rekordsumme von 222 Millionen Euro wechselte der Stürmer nach Europa. Nach vier Jahren, in denen er mit Barca unter anderem 2015 die Champions League gewinnen konnte, zog es den mittlerweile 28-Jährigen in die französische Hauptstadt.

Real will Neymar noch immer

Real Madrid gehört zu den Mannschaften, die seit jeher großes Interesse am Sturmtalent aus Sao Paulo äußerten, wie Ribeiro fortfährt: “Sie riefen mich einige Male an, weil Florentino (Perez, Real-Präsident, d. Red.) davon träumte, Neymar zu verpflichten.”

Ribeiro lässt weiter verlauten, dass die Madrilenen wohl noch immer an einer Verpflichtung des brasilianischen Nationalspielers interessiert seien: “Ich saß letztes Jahr im Mai mit Perez in seinem Büro”, so Ribeiro. “Er sagte mir damals, dass er weiterhin von Neymar träumt.”

Sollten die Königlichen tatsächlich an dem brasilianischen Juwel dran sein, müssten sie tief in die Tasche greifen, wie Neymars ehemaliger Berater weiter erläutert: “Es gibt diesen bestimmten Betrag, den es vor einem Jahr noch nicht gab. Er liegt heute bei 164 Millionen Euro.” Jedoch wird es wegen der Coronapandemie nur wenige Klubs geben, die “mehr als 50 Millionen Euro haben werden.”

