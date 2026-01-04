Ex-Box-Weltmeister Fury kündigt erneutes Comeback an

Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury hat nur ein Jahr nach seinem Rücktritt ein erneutes Comeback im Boxen angekündigt.

„2026 ist das Jahr. Return of the Mac. Ich war eine Weile weg, aber jetzt bin ich zurück“, schrieb der 37-jährige Brite bei Instagram. Zur Begründung fügte er hinzu: „Es gibt nichts Besseres, als Männern ins Gesicht zu schlagen und dafür bezahlt zu werden.“

Fury hatte sein Karriereende schon mehrfach erklärt. Nach seinem Sieg gegen Wladimir Klitschko im November 2015 dauerte es sogar mehr als zweieinhalb Jahre bis zu einem ersten Comeback. 2024 verlor er zweimal gegen den amtierenden ukrainischen Weltmeister Oleksandr Usyk und zog sich anschließend erneut zurück. Es sind die einzigen seiner 37 Profikämpfe, die Fury je verloren hat. Schon im Juli 2025 hatte er mit dem Gedanken an eine Rückkehr und einen dritten Fight gegen Usyk gespielt.

Fury-Comeback-Kampf gegen Joshua?

Jetzt wird über einen lange erwarteten Kampf gegen seinen Landsmann Anthony Joshua spekuliert. Ob es heuer dazu kommt, ist fraglich. Joshua war am Montag in Nigeria in einen Autounfall mit zwei Todesopfern verwickelt, ist dabei leicht verletzt worden.

Fury hatte bereits nach seinem Sieg gegen Dillian Whyte im April 2022 seinen Rücktritt angekündigt, kehrte aber sechs Monate später zurück. Der „Gypsy King“ war 2015 berühmt geworden, als er WBA-, IBF- und WBO-Weltmeister Wladimir Klitschko nach mehr als elf Jahren ohne Niederlage überraschend vom Schwergewichts-Thron stieß.

Danach fiel Fury in ein tiefes Loch und sorgte durch Doping- und Drogenvergehen für Schlagzeilen. 2016 gab er all seine Gürtel zurück, ehe er 2018 zum großen Comeback ansetzte. 2020 eroberte er gegen Deontay Wilder den WM-Gürtel des Weltverbandes WBC und verlor ihn erst an Usyk.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.