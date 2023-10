Ex-Bundesliga-Profi gewinnt bei Pokerturnier über 2 Millionen Euro

Ein ehemaliger Bundesliga-Profi sorgt am Pokertisch für Furore!

Die große Fußballkarriere blieb Mario Mosböck verwehrt. Zwei Einsätze hat der 27-Jährige für den SKN St. Pölten in der Bundesliga vorzuweisen. Mit 23 Jahren beendete der Mittelfeldspieler seine Karriere und widmete sich danach dem Pokerspiel. Nun gelang ihm der große Coup.

Bei der „Triton Super High Rollers Series“ in Monte-Carlo gewann Mosböck unglaubliche 2,69 Millionen Euro. Das berichtet die „NÖN„. Als Startgeld musste Mosböck – so wie seine 57 Mitstreiter – knapp 200.000 Euro hinblättern. Der Österreicher musste sich nur dem US-Amerikaner Dan Smith im Heads-up geschlagen geben. Der zweite Platz beim hochdotierten Turnier in Monte-Carlo ist der größte Erfolg seiner Poker-Karriere.

Bild: GEPA