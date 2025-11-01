Ex-GAK-Coach Messner wechselt zu Scheiblehner-Klub

Neue Aufgabe für Ex-GAK-Aufstiegscoach Gernot Messner in der Schweiz: Der einstige Trainer der Grazer wird neuer Coach des U21-Teams der Grasshoppers Zürich.

Damit stößt der zuletzt vereinslose Coach zum Verein von Cheftrainer Gerald Scheiblehner, der die erste Mannschaft des Traditionsverein betreut. Nach seinem Aus beim GAK vor rund einem Jahr war Messner ohne Engagement, nun folgt der erste Karriereschritt ins Ausland. Messner unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027.

„Hier haben wir eine junge, motivierte Mannschaft mit viel Potenzial. Gemeinsam wollen wir diesen Weg konsequent weitergehen, die Spieler in ihrer Entwicklung fördern und sie zielgerichtet and das Niveau der ersten Mannschaft heranführen“, wird der Neo-Coach in einer ersten Aussendung des Vereins zitiert. Der bisherige Trainer Nikola Marunic verlässt hingegen den Verein, obwohl die GCZ-U21 derzeit die Tabelle ihrer Liga anführt.

GCZ-Sportchef: Messner soll „Zusammenarbeit intensivieren“

Sportchef Alain Sutter ist über die Verpflichtung erfreut: „Mit Gernot Messner gewinnen wir einen erfahrenen Trainer, der sowohl im Nachwuchs- als auch im Profibereich Erfolge vorweisen kann. Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen der U21 und der ersten Mannschaft zu intensivieren.“

Derzeit liegt das erste Team nur auf dem vorletzten Platz der Liga, Ex-Blau-Weiß-Coach Scheiblehner ist seit Sommer beim Team. Trainer mit Österreich-Bezug sind in Zürich indes keine Seltenheit: Zuvor betreuten unter anderem Ex-Rapid-Coach Goran Djuricin und der einstige Austria-Trainer Thorsten Fink den Verein. Ab 2019 war zudem der aktuelle FAK-Coach Stephan Helm Trainer der U21 und damit einer von Messners Vorgängern.

„Ein geiler Klub“: Helm über Scheiblehner-Verein Grasshoppers

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.