Ex-Klagenfurt-Spieler Arweiler wechselt nach Deutschland

Jonas Arweiler, dessen Vertrag beim Bundesligisten Austria Klagenfurt am Ende der vergangenen Saison ausgelaufen war, hat einen neuen Verein gefunden. Der 27-jährige Angreifer wechselt zum deutschen Drittligisten SC Verl.

Jonas Arweiler absolvierte in der abgelaufenen Saison 25 Spiele für Austria Klagenfurt und erzielte dabei ein Tor. Der Vertrag des Offensivspielers wurde jedoch nicht verlängert, so dass er in seine Heimat zurückkehrt.

Beitragsbild: GEPA