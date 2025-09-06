Ex-LASK-Verteidiger wechselt in die Türkei
Der Champions-League-Starter Eintracht Frankfurt hat Verteidiger Hrvoje Smolcic erneut verliehen.
Der deutsche Fußball-Bundesligist einigte sich mit dem türkischen Erstliga-Aufsteiger Kocaelispor auf ein Leihgeschäft bis Saisonende. Zudem besitzt der Klub aus Izmit eine Kaufoption für den 25-Jährigen.
Smolcic war 2022 vom HNK Rijeka zur Eintracht gewechselt und absolvierte in zwei Jahren 32 Pflichtspiele für die Hessen. Vergangene Saison spielte der Kroate ebenfalls auf Leihbasis für den LASK in der ADMIRAL Bundesliga, wo der Verteidiger 33 Spiele für die Linzer absolvierte und dabei drei Tore erzielte. Sein Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2027.
Aktuelle Deutsche Bundesliga Videos
HIGHLIGHTS | VfB Stuttgart – Sonnenhof Großaspach | Testspiel
“Für mich kein Thema“ – Hoeneß reagiert auf Fenerbahce-Gerüchte
Wackelt Eberl? FCB-Boss Dreesen reagiert deutlich
Boniface: “Wäre mein Körper nicht bei 100 Prozent, wäre ich im Krankenhaus“
HSV mit Star-Transfer: „Anwalt hat 20 Stunden durchgearbeitet“
„Natürlich nicht so breit aufgestellt…“ – Dreesen bewertet FCB-Transfers
Sky exklusiv || Marcel Schäfer über Transfer-Bilanz, & Ziele für die Saison
Was für einen Trainertypen sucht Leverkusen?
“Fünf Transfers gestern noch abgewickelt“ – Schäfer über Leipzigs Deadline Day
“Mit Conrad ein super Replacement“ – Schäfer über Openda-Abgang
(SID)/Bild: GEPA