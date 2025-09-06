Ex-LASK-Verteidiger wechselt in die Türkei

Der Champions-League-Starter Eintracht Frankfurt hat Verteidiger Hrvoje Smolcic erneut verliehen.

Der deutsche Fußball-Bundesligist einigte sich mit dem türkischen Erstliga-Aufsteiger Kocaelispor auf ein Leihgeschäft bis Saisonende. Zudem besitzt der Klub aus Izmit eine Kaufoption für den 25-Jährigen.

Smolcic war 2022 vom HNK Rijeka zur Eintracht gewechselt und absolvierte in zwei Jahren 32 Pflichtspiele für die Hessen. Vergangene Saison spielte der Kroate ebenfalls auf Leihbasis für den LASK in der ADMIRAL Bundesliga, wo der Verteidiger 33 Spiele für die Linzer absolvierte und dabei drei Tore erzielte. Sein Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2027.

(SID)/Bild: GEPA