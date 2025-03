Ex-Maier-Coach soll Speed-Team auf Vordermann bringen

Die Rückkehr von Ski-Trainer Andreas Evers zum ÖSV ist offiziell. Der 57-jährige Salzburger, der bereits von 1999 bis 2012 als Trainer in Österreich tätig war, übernimmt nach mehreren Stationen im Ausland ab kommender Saison als Speed-Chef der österreichischen Männer. „Es ist eine sehr spannende Aufgabe für mich und ich bin überzeugt, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann“, erklärte Evers in einer Verbandsmitteilung am Donnerstag.

Der frühere Trainer von u.a. Hermann Maier, Benjamin Raich oder Bode Miller kündigte eine genaue Analyse und harte Arbeit an, „um so schnell wie möglich in die Erfolgsspur zurückzukehren“. Österreichs Abfahrer blieben in dieser Saison erstmals ohne eine einzige Podiumsplatzierung im Weltcup. „Andreas Evers ist ein sehr erfahrener Mann und ich bin überzeugt, dass er uns mit seiner Expertise im Speed-Bereich wieder in die Erfolgsspur führen kann“, meinte Männer-Cheftrainer Marko Pfeifer.

Evers war zuletzt seit 2019/20 beim Deutschen Skiverband tätig, davor arbeitete er u.a. beim US-Verband und bei Swiss Ski. Er folgt als Gruppencoach Sepp Brunner nach, der in Pension geht.

