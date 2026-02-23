Ex-Mitspieler prognostiziert Real-Rückkehr von Alonso

Mitte Jänner musste Xabi Alonso seine Koffer bei Real Madrid nach einem halben Jahr im Amt schon wieder packen. Sein ehemaliger Mitspieler bei Real Sami Khedira ist fest überzeugt von einem baldigen Comeback des Star-Trainers.

Im Rahmen eines Termins für seinen Sponsor Enterprise Rent-A-Car und dessen Kampagne ‚Real-Club-Legends‘ schwärmt der ehemalige deutsche Nationalspieler von Alonso und prognostiziert, dass zwischen dem Basken und den Königlichen das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.

Ob Khedira unbekannte hellseherische Fähigkeiten besitzt? Der Weltmeister von 2014 glaubt zumindest, dass für den geschassten Trainer die Tür bei den Königlichen eines Tages nochmal aufgehen wird: „Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er – sagen wir in zehn oder 15 Jahren – wieder Trainer bei Real Madrid sein wird. Dann wird er ein anderer Trainer sein. Nicht unbedingt ein besserer, aber vielleicht ein anderer, um mit der Situation besser umzugehen.“

Alonso „einer der besten Trainer der Welt“

Der Coach, der Bayer Leverkusen im Jahr 2024 sensationell zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte und dem Gewinn des DFB-Pokals geführt hat, sei weiterhin „einer der besten Trainer der Welt. Ich sehe ihn auf dem gleichen Niveau wie Jose Mourinho, Pep Guardiola und Carlo Ancelotti. Er hat alles, was einen Top-Trainer ausmacht“, betont Khedira, der dem Basken die Qualität bescheinigt, die besten Vereine dieser Welt trainieren zu können.

Dabei verweist der Ex-Spieler des VfB Stuttgart und Real Madrids auf Alonsos Triumphe unterm Bayer-Kreuz: „Was er mit Leverkusen erreicht hat, war herausragend. Wenn man auf die ersten vier Monate zurückblickt, dann hatte er dort ebenfalls zu kämpfen. Er hat einige Spiele verloren, die Ergebnisse waren nicht so gut. Es brauchte Zeit, um sein System zu implementieren. Sein Spielstil braucht Zeit, Kommunikation auf dem Platz, Verständnis der Spieler und Vertrauen.“

Khedira rechnet mit baldigem Alonso-Comeback bei Topklub

In der spanischen Hauptstadt habe er diese Zeit nicht bekommen. „Vielleicht hat er sich zu sehr auf seinen Stil und nicht auf den Stil, den seine Topspieler gebraucht hätten, fokussiert hat“, mutmaßt Khedira. „Das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Real Madrid ist natürlich etwas Besonderes“. Laut ihm sei es nur eine Frage der Zeit, bis der 44-Jährigen wieder an der Seitenlinie zu sehen sein wird. „Ich glaube, dass Xabi Alonso bald Trainer eines Topklubs sein wird. In Europa, in England oder anderswo. Er wird erneut ein Champion sein“, kündigt Khedira an. Ob er Recht behält?

(skysport.de) / Bild: Imago