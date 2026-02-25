Ex-NFL-Spieler Platzgummer beendet Karriere

Sandro Platzgummer beendet seine Karriere im American Football. Der 28-jährige Runningback kehrte 2023 nach seiner Zeit in der NFL bei den New York Giants als IPP-Spieler nach Europa in die ELF zurück, wo er zuletzt bei den Frankfurt Galaxy spielte.

Der Tiroler begann seine Karriere bei den Swarco Raiders, wo er unter anderem 2015 als AFL Youngster des Jahres ausgezeichnet wurde. 2019 wurde er ins IPP-Programm (International Pathway Program) eingeladen und war 2021 der erste österreichische Feldspieler in der NFL im Dienst der New York Giants. Dort kam Platzgummer zwar nie in einem Regular Season-Spiel zum Zug, dennoch konnte der Runningback auf sich aufmerksam machen. 2023 kehrte der studierte Mediziner nach Österreich zu den Raiders Tirol in die ELF zurück, wo er gemeinsam mit seinem Bruder Adrian spielte. In der Saison 2024 und 2025 spielte der 28-Jährige bei den Galaxy in Frankfurt.

„Ich weiß, dass Football nicht für immer ist, demnach studiere ich ja auch Medizin. Mein Ziel ist – nach all den Verletzungen, die ich auch selbst hatte – dass ich Leuten helfen kann und selber Arzt werden kann. Ich möchte auf Dauer auch nicht so weit von der Familie wegbleiben. Ich bin ein Familienmensch und möchte daher auch mit meiner Freundin in Österreich eine Familie aufbauen. Der Rest wird sich spontan ergeben“, sagte Platzgummer bei RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28.

Nun beendet Platzgummer seine Karriere im Tackle Football, hält sich allerdings noch die Türen offen – im Flag Football, dass 2028 erstmals olympisch sein wird. Zuletzt holte der Runningback mit Österreich die Europameisterschaft.

„RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ mit Sandro Platzgummer

Bild: GEPA