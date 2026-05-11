Ex-NHL-Stürmer Brandner neuer Co-Trainer des KAC

Christoph Brandner ist der neue Assistant Coach von Eishockey-Rekordmeister KAC.

Der ehemalige Kapitän arbeitet seit zwölf Jahren als Trainer bei den Klagenfurtern und wird als Nachfolger von David Fischer Cheftrainer Kirk Furey unterstützen. Mit Furey bildet Brandner auch beim Nationalteam als Co-Trainer von Teamchef Roger Bader ein Duo bei der am Freitag beginnenden Weltmeisterschaft in der Schweiz.

Brandner verbuchte in seiner aktiven Karriere zwischen 1996 und 2000 für den KAC 99 Tore, war 2002/03 mit Krefeld deutscher Meister, DEL-Torschützenkönig und Spieler der Saison und erzielte am 12. Oktober 2003 im Trikot von Minnesota Wild als erster Österreicher ein Tor in der National Hockey League (NHL).

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