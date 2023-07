Ex-ÖFB-Nachwuchshoffnung beendet Karriere

Der ehemalige dreifache ÖFB-U21-Teamspieler Daniel Sikorski hat seine Karriere im Alter von 35 Jahren beendet. Das gibt sein Verein Aris Limassol am Donnerstag bekannt.

Der gebürtige Warschauer bleibt Aris Limassol in neuer Funktion erhalten. Sikorski übernimmt nach dem Gewinn der zypriotischen Meisterschaft, der einzige Titel in seiner langen Karriere, den Posten des Sportdirektors.

Der Stürmer galt zu Beginn seiner Karriere als ÖFB-Hoffnungsträger. Von 2005 bis 2010 kickte Sikorski für die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Danach folgten Stationen in Polen (Gornik Zabrze, Polonia Warschau, Wisla Krakau), der Schweiz (FC St. Gallen), Russland (Khimki), Rumänien (Gaz Metan), Spanien (CD Guijuelo), Zypern (Pafos FC, Nea Salamis, Aris Limassol) sowie auch in Österreich. Für die SV Ried absolvierte Sikorski in der Saison 2015/16 20 Bundesligaspiele (drei Tore, zwei Assists).

Artikelbild: GEPA