Ex-Präsidentschaftskandidat Schmid kehrt als Sponsor zu Rapid zurück

Ein alter Bekannter ist zurück beim SK Rapid! Unternehmer Roland Schmid steigt mit seinem Unternehmen IMMOunited wieder als Sponsor bei den Grün-Weißen ein. Das gaben die Hütteldorfer am Freitag offiziell bekannt.

Schmid trat 2019 zur Präsidentenwahl beim SK Rapid an, unterlag aber Martin Bruckner. Vor rund drei Jahren beendete Schmid sein Sponsoring.

„Die allgemeinen Rahmenbedingungen haben sich zuletzt wesentlich geändert, am grün-weißen Fan-Herz hat es bei mir ohnehin nie gemangelt. Die Gespräche mit Klubpräsident Alexander Wrabetz, Vizepräsidentin Edeltraud Hanappi-Egger sowie der neuen Geschäftsführung um Steffen Hofmann und Marcus Knipping waren vom Start weg von Konstruktivität und Vertrauen geprägt. IMMOunited ist als Marktführer in der Bereitstellung von Grundbuchdaten und Informationen zu Immobilien-Transaktionen ein starker Partner für den SK Rapid“, so Roland Schmid über seine Rückkehr.

Geschäftsführer SK Rapid, Steffen Hofmann, zur Teampartnerschaft: „Ich kenne Roland Schmid sowie IMMOunited seit Jahren und schätze ihn seit jeher als eingefleischten Rapidler. Umso schöner ist es nun, dass wir ihn als erfolgreichen Unternehmer, der Rapid im Herzen trägt, wieder in unserem Team der grün-weißen Partner und Sponsoren begrüßen dürfen!“

