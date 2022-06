Ex-Rapid-Leihspieler Ballo verlässt Chelsea

via

via Sky Sport Austria

ÖFB-Younster Thierno Ballo hat keine Zukunft beim FC Chelsea. Wie die Blues bekanntgaben, wird der 20-Jährige die Klub-Akademie im Sommer verlassen. Der achtfache U21-Nationalspieler wechselte im Sommer 2018 aus der Jugendabteilung von Viktoria Köln zu Chelsea.

In der abgelaufenen Saison war Ballo an den SK Rapid ausgeliehen. Bei den Hütteldorfern konnte sich der Offensivspieler allerdings nicht durchsetzen. In 13 Spielen für Rapid markierte Ballo nur beim Sieg im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen Amstetten einen Assist. Tor konnte er keines erzielen.

Rapid beendete die Leihe im Winter vorzeitig. Der 20-Jährige kam daraufhin in der U23-Mannschaft in der Premier League 2 zum Einsatz. Dort erzielte der Ballo vier Tore in neun Spielen.

Bild: GEPA