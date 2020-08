Ex-Rapidler Bolingoli sorgt für Corona-Eklat in Schottland

via

via Sky Sport Austria

Ex-Rapid-Spieler Boli Bolingoli hat in Schottland für einen Corona-Eklat gesorgt und könnte damit die schottische Liga zum Erliegen bringen.

Der belgische Verteidiger, der vor einem Jahr von Hütteldorf zu Celtic Glasgow wechselte, hat gegen die Corona-Regeln der schottischen Liga verstoßen. Bolingoli nutzte seine spielfreie Zeit für einen Kurzurlaub in Spanien, ohne dies den Klub-Verantwortlichen mitzuteilen.

Zudem verstieß er gegen die Vorgaben der britischen Behörden, die eine 14-tägige Quarantäne für Reiserückkehrer aus Spanien vorschreiben.

Anstatt sich zu isolieren, saß der 25-Jährige am Sonntag bei Celtics 1:1 gegen Kilmarnock auf der Bank und wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Nun ist sogar eine Unterbrechung der Liga möglich. “Die schottische Regierung weiß von den Berichten, dass ein Celtic-Spieler die Quarantäne-Regeln gebrochen hat. Wir sind noch in Gesprächen mit dem Klub und dem Verband, um die Fakten zu sammeln”, sagt ein Regierungssprecher.

Mittlerweile hat sich Bolingoli, der bereits zwei Mal negativ getestet wurde, entschuldigt: “Ich habe einen großen Fehler begangen. Ich will mich bei meinem Trainer, meinen Teamkollegen, den Fans und jedem bei Celtic sowie vielen anderen entschuldigen, dass ich sie so im Stich gelassen habe. Ich weiß, dass das was ich tat, falsch war. Aber nun muss ich mit den Konsequenzen leben.”

Bild: Getty Images