Ex-Salzburg-Duo führt Ungarns EM-Kader an

EM-Teilnehmer Ungarn fährt mit gleich fünf Profis mit Österreich-Bezug zur EM nach Deutschland. Auch einige Profis der deutschen Bundesliga stehen im Kader.



Wie Ungarns Nationaltrainer Marco Rossi am Dienstag bekannt gab, gehören Ex-Salzburg-Torhüter Peter Gulasci und Kapitän Dominik Szoboszlai zum Aufgebot. Hinzu kommt Freiburg-Leihspieler Attila Szalai, der einst beim SK Rapid unter Vertrag stand. Darüber hinaus ist auch der einstige Mattersburg-Stürmer Barnabas Varga dabei.

Fünfter Akteur mit Österreich-Bezug ist ein weiterer ehemaliger Rapid-Nachwuchsspieler: Bournemouth-Profi Milos Kerkez lief mehr als vier Jahre lang (2014 bis 2019) für den grün-weißen Nachwuchs auf.

Bundesliga-Erfahrung soll gegen Deutschland helfen

Auch Profis der deutschen Bundesliga sind im Kader stark vertreten: Verteidiger Willi Orban von RB Leipzig, Szalai-Mitspieler Roland Sallai sowie Union Berlins Andras Schäfer.

Vom deutschen Zweitligisten Hertha BSC ist zudem Marton Dardai dabei. Neben dem 26-köpfigen Kader stellte der Italiener Rossi auch eine Liste mit fünf potenziellen Nachrückern vor.

VIDEO: Kerkez-Assist bei Bournemouth-Treffer in Premier League

Die ungarische Nationalmannschaft wird ihr EM-Quartier in Weiler/Allgäu aufschlagen. Österreichs Nachbarland startet am 15. Juni in Köln gegen die Schweiz ins Turnier. Vier Tage später folgt das Duell mit der Elf von DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann. Zum Abschluss der Gruppe A treffen Szoboszlai und Co. am 23. Juni erneut in Stuttgart auf Deutschlands Auftaktgegner Schottland.

Der Kader von Ungarn im Überblick:

Tor: Denes Dibusz (Ferencvarosi TC), Peter Gulácsi (RB Leipzig), Peter Szappanos (Paksi FC)

Abwehr: Botond Balogh (Parma), Endre Botka (Ferencvarosi TC), Márton Dárdai (Hertha BSC), Attila Fiola (Fehervar FC), Adam Lang (Omonia Nicosia), Willi Orban (RB Leipzig), Attila Szalai (SC Freiburg).

Mittelfeld: Bendeguz Bolla (Servette FC), Mihaly Kata (MTK), Milos Kerkez (AFC Bournemouth), Laszlo Kleinheisler (Hajduk Split), Adam Nagy (Spezia Calcio), Zsolt Nagy (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC), András Schäfer (Union Berlin), Callum Styles (Sunderland AFC).

Sturm: Martin Adam (Ulszan Hyundai), Kevin Csoboth (Ujpest FC), Daniel Gazdag (Philadelphia Union), Krisztofer Horvath (Kecskemeti TE), Roland Sallai (SC Freiburg), Dominik Szoboszlai (FC Liverpool), Barnabás Varga (Ferencvarosi TC).

Mögliche Nachrücker: Krisztian Lisztes (Ferencvarosi TC), Attila Mocsi (Rizespor), Balazs Toth (Fehervar FC), Zalan Vancsa (Lommel SK) ,Balint Vecsei (Paksi FC).

(sport.sky.de/SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.