Ex-Salzburger Aaronson führt Leeds zum Sieg

Leeds United hat zum Auftakt des 9. Premier-League-Spieltags einen 2:1-Erfolg gegen West Ham United gefeiert und die Krise der „Hammers“ verschärft.

Mit den beiden Ex-Salzburgern Noah Okafor und Brenden Aaronson in der Startelf gelang Leeds der dritte Saisonsieg. Letzterer brachte sein Team früh in Führung (3.). Joe Rodon (15.) legte wenig später nach. West Ham traf erst in der Schlussphase durch Mateus Fernandes (90.).

Mit erst vier Zählern liegt West Ham aktuell auf dem vorletzten Tabellenrang. Aufsteiger Leeds ist mit 11 Punkten auf Platz 13.

(Red.)

Bild: Imago