Ex-Sturm-Coach übernimmt Trainerjob in 2. Bundesliga

Die SpVgg Greuther Fürth hat auf ihre sportliche Krise reagiert und sich von Trainer Thomas Kleine getrennt.

Kleine, der den deutschen Zweitligisten am Ende der vergangenen Saison übernommen und zum Klassenverbleib geführt hatte, sowie seine beiden Co-Trainer sind am Montag freigestellt worden. Sein Nachfolger steht auch schon fest.

Neuer Cheftrainer bei der Spielvereinigung ist Heiko Vogel. Der 50-Jährige war unter anderem als Coach beim FC Basel tätig, wo er auch in der Champions League unterwegs war. Auch die zweite Mannschaft des FC Bayern coachte Vogel schon (2015-2017). In Österreich ist Vogel aus seiner Zeit beim SK Sturm Graz bekannt. Während seiner knapp elfmonatigen Amtszeit 2018 gewann er mit den Grazern den ÖFB-Cup-Titel.

„Heiko bringt sehr viel Erfahrung mit, sowohl im Profibereich als auch in der Arbeit mit Talenten. Wir sind überzeugt, dass er der Mannschaft zusammen mit seinem Trainerteam Struktur vermitteln und auch die Entwicklung jedes Einzelnen vorantreiben kann“, erklärt Sportdirektor Stephan Fürstner.

Fürth ist Vorletzter

Die Fürther belegen nach 14 Spieltagen mit nur 13 Punkten in der 2. Bundesliga den 17. und damit vorletzten Tabellenplatz. Das 0:3 am vergangenen Wochenende gegen den VfL Bochum war die sechste Niederlage in den vergangenen sieben Liga-Spielen. Sportdirektor Stephan Fürstner hatte daraufhin auf eine öffentliche Rückendeckung für Kleine verzichtet.

Derby gegen Nürnberg steht an

Auch abseits der sportlichen Misere käme der Trainerwechsel bei den Fürthern zu einem brisanten Zeitpunkt. Am kommenden Sonntag (ab 13:30 Uhr LIVE bei Sky!) steht das 275. Frankenderby beim Lokalrivalen 1. FC Nürnberg auf dem Programm. Der „Club“ wird von WM-Rekordtorschütze und Ex-Altach-Coach Miroslav Klose betreut.

