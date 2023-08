Ex-WAC-Kicker vor Wechsel nach Schottland

Der frühere Bundesligaprofi Sven Sprangler steht vor einem Wechsel nach Schottland. Laut „Daily Record“ wechselt der 28-Jährige in die schottische Premiership zu St. Johnstone.

„Er passt sehr gut zu uns. Er ist aggressiv. Als Spielertyp ist er ein Zerstörer, aber er ist auch gut am Ball“, sagte St. Jonhstone-Trainer Trainer Steven McLean.

In Österreich absolvierte Sprangler 89 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga und ebenso viele Partien in der 2. Liga. Nach seinem Aus bei Zweitligist Vorwärts Steyr war Sprangler vertragslos. In der Bundesliga spielte der Mittelfeldspieler für den SV Mattersburg und den Wolfsberger AC.

Bild: GEPA