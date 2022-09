Ex-Weltfußballer Cannavaro Trainer in italienischer Serie B

Der frühere Weltmeister und Weltfußballer Fabio Cannavaro tritt seinen ersten Trainerjob in Europa an. Der 49-jährige Italiener übernimmt den heimischen Serie-B-Club Benevento Calcio, wie der Zweitligist aus der Region Kampanien am Mittwoch bestätigte.

Cannavaro war bei Inter Mailand, Juventus Turin und Real Madrid einer der besten Abwehrspieler der Nullerjahre. 2006 feierte er als Kapitän Italiens den WM-Triumph. Im selben Jahr wurde er als Weltfußballer ausgezeichnet.

Als Cheftrainer war Cannavaro bisher nur in China und Saudi-Arabien aktiv. Beim chinesischen Spitzenclub Guangzhou Evergrande musste er vor knapp einem Jahr vorzeitig gehen, weil ihn der Verein nach dem Absprung des finanziell schwer kriselnden Immobilienunternehmens Evergrande als Hauptsponsor nicht mehr bezahlen konnte.

