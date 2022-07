Ex-Weltmeister Fabregas wechselt in die Serie B

via

Sky Sport Austria

Der ehemalige Welt- und Europameister Cesc Fabregas (35) setzt seine stolze Karriere in der italienischen Serie B fort. Der Spanier unterschrieb beim Zweitligisten Como 1907 einen Zweijahresvertrag und will danach eine Trainerlaufbahn in Italien starten.

Ausschlaggebend für den Transfer war Comos Sportdirektor Dennis Wise, den Fabregas noch aus seiner Zeit beim FC Chelsea kennt. Der Vertrag des Mittelfeldspielers beim früheren französischen Meister AS Monaco war Ende Juni ausgelaufen.

