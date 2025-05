Ex-Weltmeister Solevåg tritt zurück

Ex-Weltmeister Sebastian Foss Solevåg hat seine aktive Karriere im alpinen Skisport beendet. „Ein Kapitel schließt sich, und ein neues beginnt“, schrieb der 33-jährige Norweger am Mittwoch auf Instagram.

„Jetzt ist es an der Zeit, etwas anderes zu tun.“ Was das sein wird, wisse er noch nicht, ergänzte Solevåg. Sein größter Erfolg war der Gewinn von Slalom-Gold bei der WM 2021 in Cortina d’Ampezzo. Ein Jahr später holte er in Peking in seiner Spezialdisziplin Olympia-Bronze.

