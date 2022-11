Ex-WSG-Torjäger Vrioni zu Besuch in Tirol: „Die WSG ist in meinem Herzen“

Ex-WSG-Torjäger Giacomo Vrioni war bei seinem Ex-Klub in Tirol zu Besuch und fühlt sich nach wie vor sehr wohl bei der WSG, wie er im Sky-Interview erzählt. Bei seinem aktuellen Klub New England Revolution in der MLS ist die Saison gerade zu Ende gegangen. „Es war ein guter Moment, meine alten Kollegen wiederzusehen“, so Vrioni.