„F1 75 Live“ – das Saison-Auftaktevent der Formel 1 in London morgen Abend live bei Sky Sport

Die zweistündige Show zur Vorstellung der Teams und Fahrer der Saison 2025 ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport F1 sowie im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at & in der Sky Sport Austria App

Sky Reporterin Sandra Baumgartner berichtet live vom Event in The O2

In knapp vier Wochen startet die Formel 1 in ihre 75. Saison. Anlässlich dieses Jubiläums richtet die Formel 1 eine große Eröffnungsshow aus. Dort werden die Lackierungen aller zehn Teams für die neue Saison erstmals im Rahmen einer zentralen Veranstaltung enthüllt, außerdem werden alle 20 Fahrer präsentiert sowie die Teamchefs aller Rennställe anwesend sein. Für Lewis Hamilton ist es der erste offizielle öffentliche Auftritt für Ferrari. Neben den Protagonisten der neuen Saison runden mehre Showacts und weitere prominente Gäste die zweistündige Show vor 15.000 Fans in London ab.

„F1 75 Live“ wird morgen ab 20:50 Uhr auf Sky Sport F1 und Sky Sport Top Event live übertragen. Darüber hinaus wird Sky Sport die Veranstaltung auch im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at & in der Sky Sport Austria App anbieten.

Sky Reporterin Sandra Baumgartner berichtet live von vor Ort und geht auf dem Roten Teppich und rund um die Eröffnungsveranstaltung in The O2 auf Stimmenfang.

Erstmals ernst wird es nächste Woche, wenn von Mittwoch, 26. Februar bis Freitag, 28. Februar die Testfahrten in Bahrain anstehen. An allen drei Tagen werden Fans bei Sky Sport live dabei sein. Sky Sport berichtet insgesamt 27 Stunden live, täglich von 8:00 bis 17:00 Uhr auf Sky Sport F1.

Am Wochenende des 14. bis 16. März startet die Formel 1 in Australien endlich in die neue Saison. Sky Sport F1 wird dann, wie an allen 24 Grand-Prix-Wochenenden der Saison 2025, vom ersten freien Training bis zur finalen Pressekonferenz nach der Siegerehrung live berichten.