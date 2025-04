F1-Rekorde: Antonelli stellt Verstappen gleich doppelt in den Schatten

Antonelli ist nun der jüngste Fahrer, der jemals ein Rennen in der Motorsport-Königsklasse anführte. Außerdem ist der Italiener der jüngste Pilot, der in der 75-jährigen F1-Geschichte eine schnellste Rennrunde hinlegte.

Antonelli beendete den Großen Preis von Japan auf Platz sechs. Im Ziel fehlten ihm nur 1,3 Sekunden auf seinen Teamkollegen George Russell. Dabei beeindruckte der Rookie vor allem mit seinem Reifenmanagement: 31 Runden fuhr er im ersten Stint auf seinen Medium-Startreifen und steuerte als letzter der Spitzenfahrer die Box an. Zehn Runden führte Antonelli dabei das Feld an. Mit 18 Jahren und 224 Tage löste er damit Max Verstappen ab.

Antonelli sammelt erste Führungsrunden

Der Niederländer war bei seinem Red-Bull-Debüt im Jahr 2016 in Barcelona vier Tage älter, als er damals sensationell auf Anhieb zum Sieg fuhr. „Es war nicht schlecht. Was mich heute am meisten freut, ist das Vertrauen, das ich in das Auto hatte, und das Selbstvertrauen, Druck zu machen. Dieses hatte ich am Freitag und zu Beginn des Samstags nicht“, sagte Antonelli, der unmittelbar vor seinem Vorgänger Lewis Hamilton im Ferrari ins Ziel kam, bei Sky UK.

„Es war auch ein schönes Gefühl, das Rennen für ein paar Runden anzuführen und der jüngste Fahrer in der Geschichte der Formel 1 zu werden, dem dies gelungen ist. Das nächste Ziel ist es, dies in der einzigen Runde zu schaffen, die zählt: der letzten“, erklärte Antonelli selbstbewusst. Auch im Qualifying hat Antonelli sicherlich noch Steigerungspotenzial im Vergleich zu seinem Teamkollegen Russell.

Russell: “ich habe versucht, an meiner Konstanz zu arbeiten“