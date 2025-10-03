F1-Rückkehr? Horner spricht mit US-Rennstall

Christian Horner wurde im Juli nach 20 Jahren bei Red Bull entlassen und hatte sich im September mit seinem Ex-Team endgültig über eine Vertragsauflösung geeinigt.

Seither wurde über eine Rückkehr des Briten in die Formel 1 spekuliert.

Haas-Teamchef Ayao Komatsu hat nun auf einer Pressekonferenz bestätigt, dass der US-Rennstall mit Horner in Verbindung war, nachdem sich der 51-Jährige selbst bei Haas gemeldet hatte. „Ja, es stimmt, dass er sich an uns gewandt hat. Dann hat einer unserer Leute ein Sondierungsgespräch geführt. Und das war’s. Es ist nichts weiter passiert. Es ist vorbei“, erklärte der Japaner.

Weitere Nachfragen zu Einzelheiten zum Thema ließ der 49-Jährige aus Tokio nicht zu. „Ich habe nichts weiter zu sagen. Wie ich schon sagte, schreiben Sie, was Sie wollen. Ich werde diese Geschichte nicht weiter anheizen“, meinte Komatsu. Neben Haas wurde Horner in den vergangenen Wochen auch mit Alpine, Aston Martin und Cadillac in Verbindung gebracht, allerdings ohne konkrete Verhandlungen.

(Peer Kuni – skysport.de)

Bild: Imago