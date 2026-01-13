F1-Team Alpine gibt endgültige Trennung von Jack Doohan bekannt

In Laufe der vergangenen Saison wurde Jack Doohan bei Alpine durch Franco Colapinto ersetzt. Vor Beginn der Saison 2026 gab der Rennstall bekannt, dass man die Zusammenarbeit mit Doohan nun endgültig beendet hat.

Nach nur sechs Rennen war Schluss: Nach einem schwachen Saisonstart 2025 entschied sich Alpine dazu, Jack Doohan, der zum damaligen Zeitpunkt noch keine Punkte geholt hatte, durch Franco Colapinto zu ersetzen. Der Australier rückte ins zweite Glied und war nur noch Reservefahrer.

Alpine und Doohan treffen „einvernehmliche Entscheidung“

Knapp zwei Monate vor Saisonbeginn trennen sich die Wege zwischen Alpine und Doohan nun endgültig, das gab der Rennstall jetzt bekannt: „Das BWT Alpine Formel-1-Team bestätigt, dass es mit Jack Doohan eine einvernehmliche Vereinbarung getroffen hat, seine Tätigkeit als Fahrer für das Team in der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaftssaison 2026 nicht fortzusetzen und ihm zu ermöglichen, andere Karrieremöglichkeiten zu verfolgen. „Das Team möchte Jack für sein Engagement und seine Professionalität in den letzten vier Jahren sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke danken und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.“

Doohan war das erste Mitglied der Alpine-Nachwuchsakademie, der einen Fahrerplatz im Team erhielt.

So schloss sich der 22-Jährige 2022 dem Nachwuchsprogramm von Alpine an. Drei Jahre später bildete er mit Pierre Gasly das Fahrer-Duo beim französischen Rennstall. Doch nach nur sechs Rennen endete das Abendteuer „Formel 1“ für ihn wieder …

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago