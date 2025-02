F1-Team Williams präsentiert neuen Titelsponsor

Das Formel-1-Teams von Williams hat am Dienstag einen längerfristigen Vertrag mit dem australischen Technologieunternehmen Atlassian als Titelsponsor angekündigt.

Die Briten sind siebenfacher Weltmeister, haben 114 Rennen und neun Konstrukteurs-Titel gewonnen und wollen wieder an bessere Zeiten anschließen. Im Vorjahr waren sie nur das neuntbeste von zehn Teams. Es wird bei der am 16. März in Australien beginnenden WM als Atlassian Williams Racing-Mannschaft antreten.

Laut Williams sei es der größte Partnerschaftsdeal in der 48-jährige Geschichte des Teams, finanzielle Details wurde aber nicht genannt. Das Team startet mit dem von Ferrari gekommenen Spanier Carlos Sainz sowie weiterhin mit dem Thailänder Alex Albon in die Saison.

(APA)/Bild: Imago