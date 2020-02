Enthüllt! Mercedes präsentiert neue Lackierung

Auf die Präsentation des neuen Autos für die Saison 2020 müssen die Mercedes-Fans noch etwas warten. Die Lackierung des Wagens hat das Team nun aber schon vorgestellt.

Mercedes stellt seinen neuen Wagen für die Saison 2020 am Freitag vor. Am Montag präsentierte das Team von Weltmeister Lewis Hamilton bereits in London die neue Lackierung für den Silberpfeil. Auch in diesem Jahr baut Mercedes wieder auf das silberfarbene Design. Lediglich Kleinigkeiten wurden verändert. Zur Präsentation der neuen Lackierung nutzte das Team allerdings den Vorjahreswagen W10.

Der neue Bolide, der auf den Namen F1 W11 EQ Power hören soll, wird den Fans dann erst kurz vor dem Wochenende vorgeführt. Zudem wurde bei der Präsentation der neuen Lackierung gleichzeitig die Kooperation mit dem Unternehmen INEOS verkündet.

Bild: Getty Images