Der Formel-1-WM-Auftakt am Wochenende in Melbourne soll wie geplant über die Bühne gehen.

Das Rennen werde auf jeden Fall mit Zuschauern stattfinden, betonte Andrew Westacott, der Chef des Australien-Grand-Prix, am Montag in einem Radiointerview mit “SEN”. Beim zweiten Saisonlauf am 22. März in Bahrain sind dagegen aus Angst vor dem Coronavirus keine Fans zugelassen.

(APA).

Beitragsbild: Getty Images.