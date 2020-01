Der Israeli Roy Nissany wird Testfahrer beim Formel-1-Nachzügler-Team Williams.

Der 25-Jährige werde in diesem Jahr an drei freien Trainingssessions teilnehmen, teilte der britische Rennstall am Mittwoch in Tel Aviv mit. “Das ist ein Meilenstein für den Motorsport in Israel”, betonte Nissany. Williams holte im Vorjahr in 21 Rennen als abgeschlagenes WM-Schlusslicht lediglich einen einzigen Punkt.

(APA)

Beitragsbild: Williams Racing Twitter