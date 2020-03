Nach Absage in Australien: Wohl auch weitere Rennen abgesagt

via

Der Saisonauftakt in Australien wurde in der Nacht zum Freitag abgesagt – nach Sky Informationen werden auch die Rennen in Bahrain und Vietnam nicht stattfinden.

Der für Sonntag geplante Saisonstart der Formel 1 in Melbourne ist am Freitag wegen eines Coronafalls im Fahrerlager abgesagt worden.

Der zweite Grand Prix am kommenden Wochenende in Bahrain (22. März) war bereits als Geisterrennen ohne Zuschauer geplant – wird nun aber nicht ausgetragen. Nach Bahrain stünde Vietnam (5. April) auf dem Programm – auch das dritten Rennen der Saison wird nicht stattfinden.

Frühestes Rennen in Baku

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko sagt, “ich glaube, dass wir frühestens in Baku ein Rennen haben werden.” Das wäre am 7. Juni.

